Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’nin düzenlediği deprem eğitim seminerleri başladı.HATAY (İGFA) - 28 Eylül - 29 Kasım 2023 tarihleri arasında Hatay, İskenderun, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan il ve ilçelerini kapsayan deprem bilinçlendirme çalışmalarının ilki 6 Şubat depreminde çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği Hatay’ın merkezindeki bir otelde yapıldı.

Seminere Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin yanı sıra organizasyonu düzenleyen KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli, KYK Yapı yöneticileri ve çok sayıda mimar ve inşaat sektör profesyonelleri katıldı.

Moriwaki’nin verdiği seminerde, depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konular işleniyor. Seminerde ayrıca Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi veriliyor.

Yüksek İnşaat Mühendisi deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki seminerdeki konuşmasında 1990 yılından beri Türkiye’de olduğunu, sayısız çalışmalara katıldığını ve bu süreçte çok yanlış uygulamalar ile karşılaştığını söyledi.

Elazığ depremi olduğunda gelip yerinde incelemeler yaptığını belirten Moriwaki, Güneydoğu fay hattında kırılmalar olacağını ve Kahramanmaraş, Hatay için önceden de uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Seminerde tekrar uyarıda bulunarak “bu sefer Hatay’ı denizden gelecek bir depremin etkileyeceğini” söyledi. Moriwaki, “Hatay’ın Kıbrıs tarafına doğru deniz kesiminde bir deprem ve sonrasında deniz taşması ihtimali için ciddi önlemler alınması gerektiğini ve depremden önce yapılan hataların tekrar edilmeden yeni yapıların gerçekleşmesi zorunluluğunu” aktardı.

“DÜNYADA DEPREMDE ÖLÜ SAYISINDA TÜRKİYE 3. SIRADA”

Türkiye ile Japonya arasındaki deprem farklılıklarını ele alan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Biraz üzülerek ve utanarak söylüyorum ki dünyada depremde ölü sayısı olarak Türkiye 3. sırada. Japonya ise en büyük depremleri yaşayan ülke olarak 7. Sırada. Fark Tabii ki yapılardan kaynaklı… İşte burada en büyük iş Mimarlara, inşaat mühendislerine ve bu yapıları sağlamlaştıran kişilere düşüyor. Sağlam yapılar inşa edeceğiz ve ben bunu çözeceğim. Japonya’daki evi sattım. Türkiye’ye yerleştim zaten 32 senedir de Türkiye’deyim. Hayatımın sonuna kadar da burada olup bu işi çözeceğim.”

“TÜRKİYE’DEKİ YAPILARIN YARISI YÖNETMELİKLERE UYGUN DEĞİL”

99’dan sonra deprem için yapı denetim sistemi başladığını hatırlatan Moriwaki denetim eksikliğine dair açıklamalarda da bulundu: “99 depremi de büyük bir felaketti 2001-2011’de deprem için yapı denetim sistemi vardı. Hatay’da denetim ise 2001’de oldu ve sonrasında da denetim eksikliği yaşandı. Bu durumun Maalesef ki sonuçlarını acı bir şekilde gördük. Türkiye’de 21 milyonu Aşan yapı var ve bunların % 50’si yönetmeliklere uygun değil. Bu da Sizin ülkenizde var olan imar barışından kaynaklı ve bu imar barışı doğru bir şey değil Japonya’da Böyle bir şeye asla rastlayamazsınız çünkü bu felaketlerde en önemlisi yapılardır. Bu imar barışının olmaması gerekiyor ve gerçekten yapıların yönetmeliklere uygun olması gerekiyor.”

Seminer sonunda katılımcılara eski bir Japon felsefesi olan Kintsugi baz alınarak hazırlanan Kütahya Porselen fincanları verildi. “Yeniden hep birlikte ayağa kalkıyoruz” mottosuyla yola çıkan KYK Yapı Kimyasalları’ndan anlamlı hediye alan sektör profesyonellerinin olduğu katılımcılar alkışlayarak etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.