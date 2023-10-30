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Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kâşif” ile Türkiye’nin deprem bölgelerinde deprem ve bina güçlendirmesi eğitimi vermeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, afet bölghesinde bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

Hatay, Adana ve Osmaniye’den sonra Kahramanmaraş ve Elbistan’da da deprem bilgilendirme toplantıları düzenleyen Moriwaki'nin eğitimlerine KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli ve şirket uzmanları da eşlik ediyor.

“Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsugi’den ilhamla hayata geçirilen projenin bir parçası olarak, sektör profesyonellerine depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konuları anlattıklarını söyleyen Moriwaki, Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem 500 senedir beklendiğini ve sarsıntının yerden çok yakın bir mesafede olduğunu ifade eden Moriwaki, "O nedenle de etkisi büyük oldu. Artık bu bölgede büyük bir deprem beklenmiyor” dedi.

MORİWAKİ: “TÜRKİYE’DE ÇOK FAZLA BİNADA ASMOLEN UYGULANMIŞ”

Japonya’da imar barışı diye bir şeyin olmadığının altını çizen Moriwaki, "Japonya’da bizlere deprem, eğitimle öğretiliyor. Anaokulunda oyun oynarken bizlere eğitim veriyorlardı. Türk halkında ise panik var. Bunlar için eğitim şart!" dedi.

Kahramanmaraş ve Elbistan’da depremden hasar gören ve yıkılmayı bekleyen binalar da yaptığım incelemelerde mevcut binalardaki “Asmolen Uygulaması” tehlikesine dikkat çeken Moriwaki, "Deprem bölgelerinde çok fazla asmolen sistemi görüyoruz. Türkiye’de çok sayıda binada asmolen kullanılmış. Yani binalarda tavan inşaası yapılırken döşemelerin aralarına yerleştirilen tavanın daha düzgün durmasını sağlamak amacıyla doldurulan bir malzeme kullanıldığına şahit oldum. Ama Japonya’da asmolen sistemi yok, yasak. Türkiye'de de 2018’de yapılan yönetmelik değişikliği ile asmolen uygulaması yasaklandı. Yeni binalarda kesinlikle asmolen sistem yapmamak lazım.. Mevcut binaları da düzeltmek ve güçlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Elbistan’daki toplantılarda depreme karşı eğitimin büyük önem taşıdığını söyleyen Yoshinori Moriwaki, “ Ben Türkiye’de yaşıyorum, evim burada. Dünyanın her hangi bir ülkesinde ‘Türkler sağlam bina yapar’ deninceye kadar eğitimlere ve mücadeleye devam edeceğim. Kahramanmaraş ve Elbistan’dan sonra sıradaki eğitimlerim Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan olacak" dedi.