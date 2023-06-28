Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, afetlere karşı dayanıklı toplum ve dirençli şehirler projesi kapsamında Japon heyetle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçti, Kagawa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve beraberindeki heyetle, ‘Afetlere karşı dayanıklı toplumlar geliştirmek için araştırma ve eğitim kompleksi kurulması’ projesi kapsamında bir araya geldi. Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen görüşmede Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Akbaş da hazır bulundu. Toplantıda Japonya İşbirliği Ajansı (JICA) desteğiyle afetlere karşı bilinçli şehirler oluşturmak için kurulacak komplekse yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR 5 yıl boyunca sürecek çalışma kapsamında, deprem ve tsunami gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler, halkı bilinçlendirme, şehirleri dirençli hale getirme noktasında çalışmalar yapılacak. Çayırova’da gerçekleştirilen afetlere karşı bilinçli toplum ve dirençli şehirler toplantısında konuşan Başkan Çiftçi, “Japon dostlarımızla geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da birlikte çalışıyor olmak mutluluk verici. Bizim ülkemiz de birçok afetle karşı karşıya kalan coğrafyada bulunuyor. Deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerle zaman zaman yüzleşiyoruz. Bu kapsamda toplumların afetlere karşı dirençli hale getirilmesi çok önem arz ediyor.

“İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Ülkemizde bulunan birçok yasal düzenleme ve kurallar, afetlere karşı bilinçli toplumların oluşmasını destekliyor. Özellikle yasal düzenlemelerin yanı sıra, yine afetlerle sık sık yüzleşen toplumlarla iş birliği yapmak çok önemli. Bu çerçevede bizimle iş birliği yaptığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde bilime önemli katkılar sunan Gebze Teknik Üniversitesi’yle çalıştığınız için çok mutluyuz.

“4 YILDIR ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Çayırova Belediyesi olarak, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak adına 4 yıldır önemli çalışmalar yaptık. Hem afet öncesi süreçlerin yönetilmesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında kurumumuzu hazır hale getirmeye yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken partner olarak Gebze Teknik Üniversitesi bizimle ve kıymetli Bülent hocam bize çok önemli katkılar sağlıyor.

“AFET BÖLGESİNDE KÜÇÜK BİR BELEDİYE KURDUK”

6 Şubat depremlerinden hemen sonra biz deprem bölgesinde, deprem sonrası sürecin yönetilmesi için afet bölgesinde küçük bir belediye kurduk. Hatay Defne’de afetzedelerin insani yaşamlarını asgari ölçekte de olsa devam ettirebilmeleri için orada hizmet ettik ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Orada birçok gözlemlerimiz oldu. Afet sürecinin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bizzat gördük” açıklamalarında bulundu.