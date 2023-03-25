Japonya’nın Nagoya şehrinde 2 yaşındaki ikiz erkek kardeşler, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ebeveynler sadece birkaç dakika süreyle gözlerini çocuklarının üzerinden ayırdığını söylerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya’nın Nagoya şehrinde dün saat 16.00 sıralarında polise, Naka bölgesindeki bir apartmanın önünde yerde yatan bir çocuk görüldüğü ve ardından apartmanın yanındaki otoparka başka bir çocuğun düştüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak bulunan ve ikiz kardeş olduğu belirtilen Toya ve Yuya Mabe, hastaneye kaldırıldı. İkizler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhmal şüphesiyle detaylı soruşturma açıldı

Kaza anında çocukların ebeveynlerinin ise evde olduğu öğrenildi. Ebeveynler ilk ifadelerinde yalnızca birkaç dakikalığına gözlerini çocuklarının üzerinden ayırdığını söyledi. Olayın ardından ihmal şüphesiyle detaylı soruşturma başlatıldı.