Bir dizi işbirliği için Gebze’de bulunan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı heyeti, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Japon heyeti misafir eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, misafirlerine Gebze ve belediyecilik çalışmaları, projeler hakkında bilgi verdi.

Konuk heyetin ziyaretini sosyal medya hesaplarından duyuran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “MARTEST Protokolü kapsamında güçlü bir işbirliği geliştiren Gebze Teknik Üniversitesi ile Japonya Uluslarası İş Birliği Ajansı'nı belediyemizde misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve hediye takdiminin ardından sona erdi.