Japonya’da gerçekleştirilen “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi” eğitim programını başarıyla tamamlayan Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Özbursa, ilçeye döndü ve kazanımlarını değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, uluslararası eğitim programı sayesinde afet ve atık yönetiminde kazandığı yeni bilgilerle ilçenin geleceğini şekillendirecek.

Eğitim sürecinde Japonya’nın afetlere karşı dirençli sistemlerini ve katı atık yönetimindeki yenilikçi yöntemlerini detaylıca incelediğini belirten, Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Özbursa, “Japonya, teknoloji ve bilimsel temellere dayalı yaklaşımlarıyla yerel yönetimlerde örnek alınması gereken bir ülke. Burada edindiğimiz bilgiler ışığında, Mustafakemalpaşa’da hem çevre dostu hem de sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedefliyoruz,” dedi.

Türkiye’den davet edilen, 13 katılımcı arasında yer alan Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Özbursa, 13 gün boyunca Kitakyushu Kankyo Müzesi, Kitakyushu Eko-Kasaba Merkezi ve Eko-Kasabası, Fukuoka-Metod Düzenli Depolama Sahası, Tsurumi Yakma Tesisi ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere birçok sahayı ziyaret ederek, bu sistemlerin sürdürülebilirlikteki etkilerini değerlendirme fırsatı bulduğunu belirtti. Özbursa, Türkiye’den davet edilen 13 belediye arasında Katı Atık Bertaraf Sistemlerinin geliştirilmesi adına temaslarını sürdüreceklerini dile getirdi.