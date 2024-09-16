Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan “Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi” iddiası doğru değildir.ANKARA (İGFA) - Japonya’nın Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.