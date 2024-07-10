DS Automobiles’in kazandığı başarılarla efsaneleşen Formula E pilotu Jean-Éric Vergne, ABD’de gerçekleştirilen Portland E-Prix’si sonrası Formula E'de en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu kıran yeni isim oldu. Fransız pilot, tamamen elektrikli şampiyonada ilk yarışına çıktığından bu yana tam 17 kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Formula E tarihinde 2018 ve 2019 yıllarında iki şampiyonluğu bulunan tek isim olan DS Automobiles'ın marka temsilcisi, şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alan DS PENSKE takımının lider pilotlarından biri olmayı sürdürüyor.

ABD (İGFA) - DS Automobiles Formula E pilotu Jean-Eric Vergne, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda bir rekora daha imza attı. Hali hazırda 1123 puanla Formula E'de en çok puan kazanma rekorunu elinde tutan Fransız pilot, ABD’de gerçekleştirilen Portland E-Prix’inde kazandığı 17. pole pozisyonu ile en çok pole pozisyonu kazanma rekorunun da sahibi oldu.

Jean-Eric Vergne, 2014 yılında Uruguay'ın Punta del Este pistinde aldığı ilk pole poziyonu sonrasında Formula E tarihine geçen başarılar elde etmeye devam ediyor. JEV, 2018 ve 2019'da elde ettiği şampiyonluklarla Formula E’nin iki kez şampiyonluk elde eden tek ismi ve şu anda 128 yarışta elde ettiği 11 zafer, 36 podyum ve 17 pole pozisyonu ile en başarılı pilotlar listesinde yer alıyor.

DS Automobiles'in ve markanın tasarladığı E-TENSE teknolojisinin temsilcisi olan Jean-Eric Vergne, şu anda pilotlar klasmanında altıncı sırada bulunuyor ve öngörülen podyumun sadece 26 puan uzağında yer alıyor. Yetenekli pilot şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü sırada bulunan DS PENSKE takımının başarısında da önemli bir rol oynuyor. Vergne, bu sezon da daha fazla puan almaya ve takımını şampiyona podyumunda tutmaya son derece kararlı. Bu doğrultuda JEV, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Londra'da Formula E 10. sezonunu sonlandıracak olan iki yarışta başrol oynamaya hazırlanıyor.

JEV İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ONUR

Jean-Eric Vergne’ın büyük bir şampiyon olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade eden DS Performance Direktörü, Eugenio Franzetti, “Şimdiye kadar çok şey başardı ancak kesinlikle bu başarıların üzerine yenilerine eklemeye kararlı. 34 yaşında, en önde mücadele etmek ve kazanmak için her zamankinden daha fazla istekli ve buna şahit olmak muhteşem. DS Automobiles'in marka elçisi olarak, hem pistlerde hem de yollarda markamızı her zaman başarı ve gururla temsil ediyor. JEV ile çalışmak büyük bir onur ve büyük bir zevk. Bundan sonra da onunla birlikte Formula E tarihi yazmaya devam etmeyi umuyoruz” dedi.

Kırdığı rekorla ilgili sevincini dile geriren 2018 ve 2019 Formula E şampiyonu Jean-Éric Vergne ise, “Formula E'ye başladığım Punta del Este'de kazandığım ilk pole pozisyonundan bu yana ne kadar yol kat ettiğimizi hatırlatan bu yeni rekorun sahibi olduğum için çok mutluyum. Bu benim kırdığım bir rekor ama bunu tüm bu yıllar boyunca benimle birlikte olan herkese borçlu olduğumun altını çizmek istiyorum. Bununla birlikte, ben kazandığım bu 17. pole pozisyonunun ötesinde, şu anki şampiyonanın son aşamalarını ve önümüzdeki iki yarışı düşünüyorum. Kıyasıya bir rekabet yaşanıyor ancak takımımın mevcut konumunu korumasına yardımcı olmak ve kendime podyumda bir yer edinmek için elimden gelen her şeyi yapacağım”sözleriyle başarısından duyduğu gururu paylaştı.