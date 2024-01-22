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Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde ziyaretçilere hizmet verecek olan Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. İç düzenlemeleri de tamamlanma aşamasında olan merkezin kısa zaman sonra hizmete sunulması hedefleniyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği'nce, Zafer Kalkınma Ajansı'nın da hibe desteği ile yapımına başlanılan Jeopark Ziyaretçi Merkezi Projesi’nde sona yaklaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte merkezde incelemelerde bulunarak son durumu hakkında bilgi aldı. Jeopark ve bölgenin turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim salonu, araç otoparkı gibi alanlar yer alıyor. Proje kapsamında tamamlanan binaların iç tefrişatı da sona yaklaştı.

“BURADA JEOPARK İLE İLGİLİ BİLGİ ALACAKLAR”

Ziyaretçi merkezini inceleyerek son durumu hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “Burası, Jeopark’ın karşılama alanı. Buraya gelmek isteyen ziyaretçilerimiz ister Kula evlerini gezdikten sonra isterlerse Ankara yolundan dönerek direk buraya gelebilirler. Farklı bir alana geldiklerini yansıtması açısından projeye de farklı bir görüntü sağladık. Hem yarı gölge alanlar oluşması hem de jeoparkın oluşumuyla ilgili farklı bir görüntü vermesini istedik. Gelen misafirlerimiz burada inecek, Jeopark ile ilgili bilgi alacak hatta Salihli’ye gidemeyen misafirlerimiz için de bir müzeden ziyade ufak bir sanat galerisi, sanat merkezi gibi bir alan tasarlandı. Orada da hem Salihli’yi hem de Jeopark’ın oluşumunu anlatıyoruz hem de Kula’nın tarihini ve kültürünü anlatan görüntüler yer alıyor. Ayrıca burada bir de seminer salonumuz var, orada da çeşitli eğitimler ve bilgiler verilecek. Bu alanın seçilmesinin nedeni ise hemen karşımızda Kula Divrit dediğimiz volkan konisi var ve bu volkan konisi kendi başına heyecan yaratan bir görüntü. Burada kafeteryamız var, misafirlerimiz geldiklerinde çay, kahve içebilecekleri, dinlenebilecekleri bir merkez olarak tasarlandı. İnşaat çalışmaları yaklaşık 1 ay önce bittiğinden dolayı ham bir görüntüye sahip ancak peyzajın tamamlanmasıyla birlikte daha renkli bir görünüme kavuşacak” dedi.

“ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE SON KONTROLLER YAPILIYOR”

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise Jeopark Ziyaretçi Merkezi’yle ilgili olarak, “Burası Türkiye’nin ilk ve tek Jeoparkı’nın tanıtım merkezi. Gerek Büyükşehir Belediyesi’nin gerekse Kula ve Salihli Belediyelerinin ayrıca Kalkınma Ajansı’mızın ortak bir projesi. İçerisinde interaktif müzesinden hediyelik eşya bölümüne, eğitim salonuna çeşitli bölümler var. Hem dışarıdan gelen misafirlerimize hem de yerli turistlerimize Kula’nın jeolojik, jeomorfolojik bütün değerlerini anlatan güzel bir müze haline geliyor. Çalışmalar bitmek üzere, son kontroller yapılıyor. Kula’yı tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla aynı zamanda Salihli’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla turistlerimize anlatmış olacağız. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma ortaya çıkartmış. Çalışmalar son noktasında. Mart’ın ilk haftasında başlayacak olan uluslararası çaptaki Avrupa Jeoparklar Ağı’nın toplantısı Kula ve Salihli’de yapılacak. 30’dan fazla ülke 200’den fazla misafiri Kula ve Salihli’de ağırlayacağız. Bütün bu hazırlıkların hızlanmasının sebeplerinden bir tanesi de bu toplantıya yetişmesini sağlamak. Çevredeki tüm yerli ve yabancı turistleri, merak edenleri, merakını gidermek için Kula’ya bekliyoruz. Kula, tarihi ve coğrafyasıyla, el sanatlarıyla kendisine özgü, her tarafı tarih, coğrafya, kültür kokan bir şehir. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi Kula’ya bekliyoruz. Burada ciddi bir yatırım olan dev eseri de Kula’mıza kazandıran başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Kula Belediyesi, Salihli Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı’na ve bakanlıklarımıza da çok çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olur inşallah” diye konuştu.