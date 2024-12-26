Türkiye’nin eğlence sektöründeki en önemli markalarından biri olan Jolly Joker, 2024 yılı boyunca canlı müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatarak müzikseverlerin kalbinde taht kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Canlı müzik alanında benzersiz deneyimler sunan Jolly Joker, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Simge, İrem Derici, Serdar Ortaç, Melek Mosso, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel ve Yaşar gibi Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını sahnesinde ağırlayarak kültür ve eğlence dünyasına imzasını atmaya devam ederken yerini daha da sağlamlaştırdı.

Jolly Joker, yıl boyunca sadece müzikle sınırlı kalmayan etkinlikleriyle, teknoloji ve görsel şovlarla zenginleştirilmiş unutulmaz bir eğlence deneyimi sundu. Türkiye’nin 11 farklı şehrinde, 20 Jolly Joker mekanı ile 3.500'ün üzerinde etkinlik düzenleyerek, 200’den fazla sanatçıyla milyonlarca dinleyiciyi buluşturdu. 2,5 milyon seyirciye canlı performanslarıyla ulaşan Jolly Joker, aynı zamanda dijital platformlarda 25 milyonluk erişimle de büyük bir kitleyi etkilemeyi başardı.

2024 yılını bu rakamlarla kapatan Jolly Joker, canlı müzik ve eğlence sektöründeki lider konumunu pekiştirdi.