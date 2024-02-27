Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer almıştı.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık uzay Sanayi (Tusaş) ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN'ın sesini paylaştı.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KAAN'ın sesinin yankısı da çok güzel" yorumunda bulundu.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1762415264551862331

Hatırlanacağı gibi çift motorlu savaş uçağının, 5. nesil olarak adlandırılan ve gizlilik özelliklerine sahip bir model olduğu, bu nedenle radar tarafından tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen KAAN'ın ilk uçuşu 13 dakika sürmüş ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 km hıza ulaşmıştı.