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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edeceğini duyuran Altun, paylaşımında, Kabine toplantısının 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacağını açıkladı.

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