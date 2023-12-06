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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımların ele alınacağı Kabine Toplantısı'nda enflasyon ve yeni asgari ücret de gündemde olacak.

Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.