Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı'nın yeni kabinesi bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Bunun yanında enflasyon ve yüksek fiyat artışlarıyla mücadele konularının gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Topltantıdaki bir diğer gündem maddesi de, deprem bölgesinde inşa edilecek 650 bin konutun teslim tarihlerinin öne alınması.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışmanın toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak