Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler ile seçim süreci ve güvenliği olacak.
Sel felaketinin de yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir rapor ve değerlendirme aktarması bekleniyor.
Dış politikadan ekonomiye birçok konu başlığının masaya gelmesi beklenirken ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.