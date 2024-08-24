Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Şimdiden medyada büyük yankı uyandıran kabine toplantısı hakkında AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Türk tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilen Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953. yıldönümü kutlanacak. Bu önemli zaferin yıldönümünde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Ahlat'ta toplanacak olmasının tarihi ve sembolik bir anlam ifade ettiği kaydediliyor.

"MALAZGİRT SELÇUKLU’NUN MİRASIDIR"

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Malazgirt Zaferi bize Selçuklunun mirasıdır. Orta Asya’dan gelen Türklere Anadolu kapılarının açılmasının bir temsilidir. Elbette Türk boyları daha öncesinde de göçler yapıyordu ama Malazgirt bunun bir sembolüdür.” dedi.

Mesten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'ne verdiği önemi de vurgulayarak, zafer kutlamalarının büyük bir organizasyonla gerçekleştirildiğini ve bölgenin tarihi önemini yansıtan yapılarla donatıldığını belirtti.

Mesten açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya ne kadar önem verdiğini sizler de biliyorsunuzdur. Malazgirt Zaferi en iyi şekilde kutlanıyor. Büyük organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda oraya cumhurbaşkanlığı misafirhanesi gibi müştemilatlar da yapıldı.” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VE 2071 HEDEFİ

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye’nin 2071 hedefine de değinerek AK Parti'nin uzun vadeli hedefleri arasında yer alan 2071 vizyonunun, Anadolu topraklarının Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasını sembolize eden bir tarih olduğunu ifade etti. Mesten bu tarihin, Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir vizyonun parçası olduğunu kaydetti.

“KABİNE HER YERDE TOPLANABİLİR”

Mesten, kabine toplantısının Ahlat'ta yapılacak olmasının bölge için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederken, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de benzer toplantıların gerçekleştirilebileceğini söyledi. Mesten, “Türkiye’nin her tarafı Bakanlar Kurulu'nu ağırlamaya müsaittir.” dedi.