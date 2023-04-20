Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşları gül suyuyla karşıladı.MANİSA (İGFA) - Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle kabir ziyaretlerinde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak, vatandaşların kabir ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için gayret gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, tüm ekipleriyle seferber oldu.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde kabir ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu ikram etti. Ayrıca Manisa merkezindeki Çatal ve Kırtık mezarlıklarında vatandaşlara Yasin-i Şerif ve mezarlıklara ekmek için çiçek de armağan edildi.

Oldukça temiz bir ortamda kabir ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade eden vatandaşlar, hediyeler ve ikramlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.