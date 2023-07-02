Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programlarına katıldı. Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde konuşan Başkan Güler, Ordu’nun denizi ile bir bütün haline geldiğini söyledi.ORDU (İGFA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Ordu’da coşkuyla kutlandı. Ünye ilçesinde deniz şehitleri adına denize çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti. Fatsa ilçesindeki etkinliklerde ise en çok ilgiyi yağlı direk ve yüzme yarışları gördü. Birçok yarışmacı yağlı direğin ucunda bulunan bayrağı kapabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

BAŞKAN GÜLER: “DENİZLERİMİZ ÇOK ZENGİN”

Ünye ve Fatsa ilçesindeki programlara katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada Ordu’da denizi daha etkin kullanmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Denizlerin çok zengin kaynaklara sahip olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Ordu’da geleneksel olarak kutladığımız Kabotaj Bayramımız kapsamında şehitlerimiz adına denize çelenk bıraktık. Hem bu özel ve anlamlı günü etkinliklerle kutluyoruz hem de şehit ve gazilerimizi anıyoruz. Bu yıl 97. kutladığımız Kabotaj Bayramı sadece denizlerdeki ticaret faaliyetleri değil, aynı zamanda doğalgaz ve petrolün kaynağı, balıkçılığın merkezi, mavi vatanın bir parçası. Ordu’muz yaklaşık 6001 kilometrekare, alan olarak İstanbul’dan daha büyük. Bunun yarısı kadar da denizimiz var. Bu deniz sadece Kabotaj Bayramında değil, her zaman teknelerle dolu olsun istiyoruz. Bir yandan tekne imalatı yapıyoruz, bir yandan sahilimizi canlandırıyoruz. Fatsa’ya bir ada yapıyoruz. Oraya tekneler yanaşacak ve turizm için çok önemli bir merkez haline gelecek. Ben bu vesile ile şehitlerimizi anıyor, Kabotaj Bayramımızı kutluyorum” dedi.

AĞALIK YARIŞI NEFES KESTİ

Festival kapsamında ağılık yarışı da yapıldı. Fatsa da düzenlenen festivalin ağası 1 milyon 310 bin TL ile Hicabi Yıldız oldu. Yıldız’a tesbih ve kepini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler takdim etti. Başkan Güler ayrıca dereceye giren yarışmacıları da ödüllendirdi.