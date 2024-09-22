Gümrük Muhafaza ekipleri, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamındaki rutin denetim ve kontrollerde 79 araç için yakalama operasyonu gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük sahalarına gelen araç ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri esnasında, ekiplerin dikkatine takılan şahıslara yönelik inceleme başlatıldı.

İncelemeler kapsamında söz konusu araçların bazılarının çalıntı bazılarının ise Türkiye’de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi. Yapılan belirlemeler sonucu harekete geçen ekiplerin nefes kesen operasyonları sonucu 253 adet araç ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği öğrenildi.