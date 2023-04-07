Eskişehir’de jandarma tarafından kaçak sigara sattığı tespit edilen şüphelinin aracında yapılan aramalarda 170 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve satışına yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin çalışmalar neticesinde, C.S. isimli şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürdüğü, vergi ödemeden satış yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan yol kontrolü uygulamasında, şüpheli C.S.’nin kullandığı Konya plakalı araçta yapılan aramalarda, 170 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.