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Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM)’de açılacak yeni dönem kurslarına katılmak isteyenler 15-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ücretsiz kayıtlarını yaptırabilecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehirli kadınlara yönelik ücretsiz meslek edinme ve hobi kurslarının açıldığı KAÇEM’de, yeni yılın ayında yeni dönem başlıyor. Merkezde açılacak olan El Sanatları, Rölyef, Çeyiz Ürünleri Hazırlama (Mefruşat), Seramik, Takı Tasarım, Cam İşleme, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Giyim Kurslarına dileyen tüm kadınlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyen kadınlar başvurularını 15-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ww.nevsehir.bel.tr adresinden online olarak yapabilir.