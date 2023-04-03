Düzce'de, eski eşi tarafından kaçırılan çocuğu için eski eşinin aracının kaputuna asılan kadın, bu şekilde kilometrelerce yol gitti.

Düzce'de ön kaputta bulunan eşine aldırış etmeyen gözü dönmüş koca, D-100 karayolunda tehlikeli şekilde ilerleyerek, eski eşini aracının ön kaputundan düşürmeye çalıştı.

Gözü dönmüş eski koca, Hendek Otoban gişelerine geldiğinde polis ekiplerini fark edince aracını durdurdu.

Bu sırada, aracı takip eden Hüseyin Şahin, kadını kurtarmak için gözü dönmüş kocanın kullandığı araca doğru koşmaya başladı. Ancak talihsiz kadın o sırada aracın kaputundan yere düşerken, gözü dönmüş adam bu kez yeniden gaza basarak, eski karısını kurtarmak isteyen Hüseyin Şahin’e çarptı ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hüseyin Şahin ve talihsiz kadın, olay yerine çağrılan ambulanslarla Sakarya'daki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri gözü dönmüş eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı.