Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye genelinden çok sayıda temsilcinin buluştuğu genel kurulda, KADEM Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Taşkıran da yer aldı.

Görev süresi boyunca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Taşkıran, genel kurulda Kahramanmaraş’ı temsil etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda, KADEM’deki bayrak değişimi de gerçekleşti.

KADEM Genel Başkanlığı görevini 2018 yılından bu yana sürdüren Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, görevini Avukat Dr. Canan Sarı’ya devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada yeni başkan Dr. Canan Sarı’yı tebrik ederek KADEM’in kadın hakları ve toplumsal eşitlik konularında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

KADEM Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Taşkıran’ın, genel kurul sürecinde yaptığı temaslar ve kurduğu güçlü iletişimle KADEM’in şehirdeki projelerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.