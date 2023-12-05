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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Darü’l-Mülk Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan eski Tekel Binası - Depo No: 4’te sergilenecek “Medeniyet Kuran Şehir” sergisinin açılışını yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan eski Tekel Binası - Depo No: 4’te sergilenecek “Medeniyet Kuran Şehir” sergisi açıldı.

Depo No:4’te düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Altay, geçmişte tekel deposu olarak kullanılan binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak sergi ve kafeteryadan oluşan bir alana dönüştürüldüğünü ifade etti.

DEPO NO:4 “DARÜ’L-MÜLK PROJESİ”NİN BEŞİNCİ PROJESİ OLARAK TAMAMLANDI

Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında 20 farklı noktada proje yürüttüklerini aktaran Başkan Altay, “Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor, bir kısmının proje aşamaları sürüyor. Ama biz adeta büyük planın bir çerçevesi olarak nakış nakış işliyoruz ve yapbozun parçalarını tek tek yerine koyuyoruz. Bütüncül olarak baktığınızda bir resim ortaya çıkmaya başladı. Depo No:4 ile birlikte beşinci proje tamamlanmış oluyor” diye konuştu.

“KONYA’NIN TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ”

Başkan Altay, Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehir merkezinde biten ve devam eden çalışmalardan bahsederek şöyle devam etti:

“Daha önce Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı kentsel dönüşümünü tamamlamıştık. Şu anda Konya’ya gelenlerin gıptayla bahsettikleri, güzel alışveriş yaptıkları ve çokça fotoğraf çekilen bir alana dönüştü. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi Taş Bina ve Dijital Tanıtım Merkezi olarak ayrıca yan taraftaki spor alanları da Taş Bina Kültür Sanat olarak şehrimize hizmet veriyor. Alaaddin Cephesindeki çalışmalarımızı tamamladık. Meydan Evlerinde çalışmaya devam ediyoruz. Yine Darü’l-Mülk Sergi Alanı geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımızın ziyaretleriyle hizmete açılmış oldu. Orada da Türkiye’ye örnek bir proje Selçuklu Sultanları’nın maskları ile Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi’ni açmış olduk. Yine Darü’l-Mülk Projelerimizin en önemlilerinden birisi olan eski belediye binamızın bulunduğu yere kütüphane yapılmasıyla ilgili süreç tamamlandı. İnşallah yakın zamanda temelini atarak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Larende Dükkanlarını inşallah birkaç hafta içerisinde teslim ederek Larende’deki yıkımı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sırçalı Medrese etrafında neredeyse Larende Caddesi’ndeki kadar bütün alanda yıkım işlemleri tamamlandı. Şimdi Alaaddin Caddesi’ne bakan kısımdaki bir alanın kamulaştırılmasıyla da ilgili geçen gün Meram Belediyemizle bir protokol imzaladık. Oradaki süreci de devam ettiriyoruz. Yine Şems Bölgesi’ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Projelerin en önemli ayaklarından birisi olan Alaaddin Tepesi’nde bulunan saray kalıntısı ve kazıyla ilgili projenin lansmanını hep birlikte yaptık. İnşallah projenin uygulama aşamalarına devam ediyoruz. Tamamlandığında şehrimizde Mevlana Meydanı’ndan başlayarak Şehir Kütüphanesi’ne kadar alanda 20 projeyle hem Konya’nın turizmine katkı sağlamayı hem de Konya’nın o kadim kültürünü yeniden açığa çıkarmayı planlıyoruz.”

“DEPO NO:4”, SERGİ ALANI VE KAFETERYA’YA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Depo No:4’ün Büyükşehir Belediyesi bünyesine alındığı günden itibaren yoğun bir çalışma neticesinde bir sergi alanı, kafeterya ve gençlerin uğrak noktası olacak bir alana dönüştürüldüğünü dile getiren Başkan Altay, güzel bir restorasyon çalışması olduğunu belirterek, başta proje imarı Ömer Selçuk Baz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.