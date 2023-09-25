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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’ndaki maçlarının tarihleri şöyle;

Kadın Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile oynayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takımı'nın 11 Ekim Çarşamba günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabaka Podgorica kentindeki Bemax Arena'da oynanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda 11 Ekim'de Karadağ ve 15 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklandı. İstanbul'da 3 Ekim'de kampa girecek olan Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki kadroda 26 oyuncu yer alıyor. ANKARA (İGFA)- Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Karadağ ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı.

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