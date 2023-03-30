Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ramazan ayında da iftar sofraları için yemek dağıtmaya devam ediyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın her günü sağlıktan gıdaya desteğini sürdürürken aşevinde pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara düzenli ulaştırılıyor.

Ekipler ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ve ramazan ayı dolayısıyla evlerinde yemek yapmakta zorluk çeken yaşlı vatandaşlara her gün iftar yemeği sunarken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Belediyesi olarak sosyal yardımlar konusunda üzerine düşeni titizlikle yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayında da yanında olmaya devam ediyoruz dedi.

Pazaryeri ilçesinde her gün 80 aileye sıcak yemek dağıtıldığını belirten Başkan Tekin Ramazan ayında bu sayının 150 aileye ulaştığını aktardı.

İlçede Belediye ekipleriyle birlikte yaşlı vatandaşların evlerinde yemek dağıtımı gerçekleştiren Başkan Tekin, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “ Belediyemiz bünyesindeki Aşevimizde personellerimizce hazırlanan sıcak yemekleri her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Aşevimize katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazanın bereketi paylaştıkça çoğalıyor” dedi.