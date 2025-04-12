Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen “Güçlü Kentler için Kadınlar” programı, kadın belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcilerinin katılımıyla TBB hizmet binasında gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Gün boyu panel ve atölye çalışmalarıyla devam edecek program kapsamında, kriz dönemlerinde kadınların yerel yönetim deneyimlerinden yola çıkılarak eşitlikçi ve kapsayıcı kentler için çözüm önerileri geliştirildi.

Konuşmasında kentlerin içinde yaşayan kadınlar kadar güçlü olduğunun altını çizen TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, “Bir şehir, kadınlara ne kadar nefes aldırıyorsa, o kadar yaşanılandır. Bir ülke, kadınların sesini duyduğu, emeğini görünür kıldığı, varlığını karar süreçlerine taşıdığı ölçüde ilericidir.” dedi.

Geçmişte kaymakam olarak görev yaptığı dönemlerde sosyal projelerden kriz yönetimine, eğitimden yerel kalkınmaya kadar farklı alanlarda kadınlarla birlikte çalıştıklarını aktaran Yıldız, “O süreçte şunu çok net gördüm: Kadınlar, değişimin en güçlü taşıyıcısıdır. Sahadaki dirayetleriyle, çözüm odaklı yaklaşımlarıyla, üretkenlikleriyle, hem topluma hem yönetime değer katıyorlar. Bu tecrübelerim, bugün Türkiye Belediyeler Birliğinde yürüttüğüm görevde bana en güçlü ilham kaynaklarından biri oldu.” ifadelerini kullandı.

“Şehircilik politikaları sadece altyapı projeleriyle değil, toplumsal eşitlik vizyonuyla da yazılır.” diyen Yıldız, kadınların şehirlere katkısını “Kadının evde, sokakta, toplu taşımada, parkta, işte, karar mekanizmalarında varlığını güçlendirmediğimiz sürece, kentlerimizin gerçek anlamda adil, erişilebilir ve dirençli olmasından söz edemeyiz.” sözleriyle açıkladı.

Yıldız, Türkiye Belediyeler Birliğinin yerel yönetimlerin kapsayıcı politikalar üretmesine destek olacak bir anlayışı benimsediğini aktararak, “TBB olarak biz de bu vizyonu destekleyen pek çok çalışmayı yürütüyoruz. Kadın dostu şehirler konusunda farkındalık eğitimleri, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten projeler, kadınların belediyecilik süreçlerine daha aktif katılımını teşvik eden rehberler hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadın güçlenirse şehir güçlenir. Kadın güçlenirse demokrasi güçlenir.” diye konuştu.