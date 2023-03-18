Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Şubesi’nin üyesi olduğu TİSVA ve Tekfen Vakfı işbirliğinde “Kadın Çiftçi Kredisi” kullanmak isteyen Denizlili 50 kadın girişimciye yönelik tarım ve arıcılık eğitimi verildi.DENİZLİ (İGFA) - Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, üyesi olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Tekfen Vakfı işbirliğinde “Kadın Çiftçi Kredisi” kullanan Denizlili 50 kadın girişimciye yönelik arıcılık eğitim toplantısı düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, Mikrokredi Ege Bölge Koordinatörü Necla Alan Özata, Mikrokredi Denizli Şube Yöneticisi Damla Yılmaz Türel, Toros Tarım ve Macahel Arıcılık yetkilileri ile girişimci kadınlar katıldı. Eğitimde, TİSVA ve Tekfen Vakfı’nın tarım sektöründe kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarını teşvik ederek onlara bir gelecek sunma amacıyla 2021 yılında hayata geçirdikleri “Kadın Çiftçi Kredisi” ile “Arı gibi çalışan mikrogirişimci kadınlar” projesi anlatıldı. Merak ettikleri konuları soran kadınlar ise proje hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Mikrokredi Ofisi kadınlar için var

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci burada yaptığı konuşmada, üreten bir kimliği olan Denizli’nin sanayi ve turizmin yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çal ve Tavas ilçesi olmak üzere 2 bal ormanı projesi olduğunu ve bunun arıcılık sektörü için büyük avantajlar sağlayacağını vurgulayan Değirmenci, “Şehrimizin coğrafi konumu nedeniyle taşıdığı beli başlı avantajları var. Bazı ürünlerde lideriz. Kekik üretimi başta olmak üzere, üzüm, ceviz, nohut ve birçok aromatik bitkilerin üretiminde başı çekiyoruz” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi’nin üreten kadınların, üretmek isteyen kadın girişimcilerin her zaman yanında olduğunu belirten Değirmenci, “Sizler çalışıp gayret ederseniz, ‘Bizler bu işten evimize katkı sağlamak istiyoruz’ diyorsanız, biz sizler için varız. Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisimiz sizin için burada” diye konuştu.