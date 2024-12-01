3 Aralık Paylaşma Günü’nde Dolap, bu günü kadın emeğini desteklemek üzere planladığı özel bir kampanya ile kutluyor. Kullanıcıların Paylaşma Günü’nde istedikleri STK’ya yaptıkları toplam bağış tutarı kadar bir meblağ, Dolap tarafından ayrıca KEDV’e bağışlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ikinci el platformu Dolap, 3 Aralık Paylaşma Günü’nde kullanıcılarıyla el ele vererek paylaşma kültürünü destekliyor.

Dolap uygulamasında kullanıcılar, eğer isterlerse kazançlarının diledikleri kadarını platformda yer alan 43 farklı sivil toplum kuruluşundan (STK) birine bağışlayabiliyorlar.

3 Aralık Paylaşma Günü’nde kullanıcılar tarafından STK’lara yapılan toplam bağış tutarı kadar da ayrıca Dolap tarafından Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) bağışlanacak. Böylelikle kullanıcılar kendi istedikleri STK’ya bağış yapmış olacaklar, Dolap da bu meblağ kadar KEDV’e bağışlayarak kadın emeğine verdiği desteği büyütecek.

Alıcı ve satıcı arasında ikinci el alışveriş için köprü oluşturan Dolap, böylelikle sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını sosyal fayda ile buluşturarak oluşturduğu pozitif etkiyi artırmayı hedefliyor.

KADINLARIN GÜÇLENMESİNE ÇİFTE DESTEK

Her yıl milyonlarca ürünün başka bir kullanıcıda yeniden hayat bulmasını sağlayan Dolap, bu sayede 254 bini aşkın kadının ana gelir kaynağını oluşturuyor. Bu durum, ev ekonomisini güçlendirmenin yanı sıra, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına da olanak tanıyor. Aynı zamanda tüketiciler de istedikleri bütçeye göre alışveriş yapma imkânı buluyor.

Dolap tarafından KEDV’e yapılacak bağış, vakfın kadınların yaşamlarını iyileştirmek ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalara katkı sağlayacak. Dolap kullanıcılarının bağış yapabileceği STK’lar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe, hayvan haklarından eğitime uzanan geniş bir yelpazede sosyal fayda sunan kuruluşlar bulunuyor.

Dolap kurucularından Hande İzmirlioğlu, 3 Aralık Paylaşma Günü için başlatılan kampanyayı, öncelikleri arasında 3 Aralık Paylaşma Günü’nde kullanıcılarla el ele vererek dayanışmayı büyütmekten mutluluk duyduğunu, kullanıcıların sağladığı sosyal faydanın pozitif etkisini ikiye katladıklarını söyledi.