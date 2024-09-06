Turkcell’in isim sponsorluğunu üstlendiği Kadın Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla oynanacak olan sezonda şampiyon olacak takım, Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, 2024-2025 sezonu 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak olan yeni sezonda, ilk yarı 22 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre 26 Ocak 2025'te start alacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Şampiyon olacak takım, Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

SON ŞAMPİYON 11 EYLÜL’DE SAHAYA ÇIKIYOR

Son şampiyon Galatasaray’ın 11 Eylül Çarşamba Günü ilk maçına çıkacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, ilk haftanın fikstürü şöyle:

08.09.2024 14:00 Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

08.09.2024 14:00 Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor A.Ş.

08.09.2024 16:00 Hakkârigücü Spor - Fatih Vatan Spor

08.09.2024 16:00 ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

08.09.2024 17:00 Beylerbeyi Spor Kulübü – Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı

08.09.2024 17:00 A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı

11.09.2024 17:00 Fatih Karagümrük A.Ş. - Galatasaray A.Ş.