Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) ve Cinemarine iş birliğiyle, Cannes Film Festivali’nde "Büyük Ödül" kazanan "Aydınlık Hayallerimiz" filminin özel gösterimi düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Edirneli tüm kadın gazeteciler davet edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gazeteciler Derneği (EGD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Edirne’deki kadın gazetecilere özel bir etkinlik düzenledi. Cinemarine sinemalarında gerçekleştirilen etkinlikte, Cannes Film Festivali'nde "Büyük Ödül" kazanan "Aydınlık Hayallerimiz" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte, Edirneli kadın gazeteciler bir araya gelerek filmi izledi.

SİNEMA SORUMLUSU NECDET ÖZDEMİR: "KADIN GAZETECİLERE BİR JEST YAPMAK İSTEDİK"

Etkinliğe katılan Sinema Sorumlusu Necdet Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın gazetecilere bir jest yapmak istediklerini belirtti. "Edirne Gazeteciler Derneği ile iş birliği yaparak böylesine anlamlı bir güne yakışan bir etkinlik düzenledik" diyen Özdemir, gazetecilere destek olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

EGD BAŞKANI DERYA SARILARLI’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan sinema yetkililerine teşekkür ederek şunları söyledi: "Gazetecilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu özel gösterimi izlemeleri bizim için büyük bir mutluluk. Kadın gazetecilerin dayanışmasını bir kez daha görmek çok anlamlıydı."

FEMİNİST SİNEMANIN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ: "AYDINLIK HAYALLERİMİZ"

Etkinlikte gösterimi yapılan "Aydınlık Hayallerimiz" (All We Imagine As Light) filmi, Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia tarafından çekildi ve 2024 Cannes Film Festivali'nde

"BÜYÜK ÖDÜL" KAZANDI

Film, Mumbai’de yaşayan iki genç hemşirenin dostluklarını, hayata karşı verdikleri mücadeleyi ve büyük bir kentin baskılarına rağmen birbirlerinden güç almalarını konu alıyor. Bollywood’un ticari sinema anlayışına karşı feminist bir özgürleşme öyküsü sunan yapım, kadın dayanışmasını etkileyici bir anlatımla işliyor.

Edirne’de düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kadın gazetecilerin yoğun iş temposundan bir an olsun uzaklaşarak sinemanın gücüyle buluşmasını sağladı.