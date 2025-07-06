TÜRKONFED, Türkiye İş Bankası ve UN Women ECARO iş birliğiyle ‘Uluslararası Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı’ hazırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Bankası ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (UN Women ECARO), 2023 yılında Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale ve tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmak üzere bir rehber yayımlamıştı. Üç kurum, bu rehberin uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla yeniden bir araya geldi. Bu yıl yayımlanması planlanan ‘Uluslararası Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı’ için İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenen törende, imzaları, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş ve UN Women Türkiye Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı Uzmanı Ana Pashalishvili attı.

“EŞİTLİKÇİ EKOSİSTEM İÇİN SOMUT ADIM”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Kadınların uluslararası arenada görünürlük kazanmasını ve teklif verebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Bu rehber, eşitlikçi bir iş dünyası ekosistemi için önemli bir adım olacak” dedi.

“KADINLARIN SİSTEME DAHİL OLMASI ŞART”

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş ise, “Kadınların tedarik zincirine katılımı sürdürülebilir ekonomi için kritik. Bu rehberle onların önündeki engelleri azaltmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEDARİK ZİNCİRİNDE ÇEŞİTLİLİK EKONOMİYİ GÜÇLENDİRİR”

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Elisa Fernandez Saenz, “Kadın-erkek eşitliğine duyarlı tedarik, sadece eşitlik değil, ekonomik büyüme için de bir katalizördür” diyerek özel sektörün bu alandaki rolüne dikkat çekti.