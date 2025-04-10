Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” eğitim dönemini tamamlandı. İyi İşler programından bu yıl 27 kadın mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) -Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve KAGİDER iş birliğiyle 10 yıldır devam eden 'İyi İşler' programı 2025 yılının ilk mezunlarını verdi.

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'İyi İşler' projesinde 27 kadın iş modellerini geliştirmek üzere eğitimlerini tamamlayarak mezun olurken, 'İyi İşler' projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 190‘a ulaştı. Mezuniyet töreni kapsamında gerçekleşen “İyi İşler Festivali” etkinliğinde bugüne kadar “İyi İşler” mezunu olan kadın girişimciler bir araya gelerek ürünlerinin tanıtım ve satışını gerçekleştirdi.

9 hafta süren programda gıda ve elektronik dışında tüm perakende sektörüne üretim yapan kadın girişimcilere; iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda girişimcilerin güçlenmelerini sağlayacak kapsamlı bir içerik ile eğitimler sunuldu. Katılımcıların sertifikaları ise geçmiş dönem katılımcıların ve hayata geçirdikleri ürünlerin tanıtıldığı ve satışlarını gerçekleştirdiği İyi İşler Festivali kapsamında takdim edildi.

“İYİ İŞLER SADECE BİR EĞİTİM PROJESİ DEĞİL, DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU”

İyi İşler Projesi’nin kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki kararlılıklarının somut sonucu olduğunu belirten Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, kadınların iş hayatında sürdürülebilir başarı elde etmesini, ekonomik sistemin tam anlamıyla güçlenmesinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini söyledi. Şatıroğlu, hem kadın girişimcilerin hayatlarına dokunabilmek hem de sürdürülebilir sosyal etki oluşturmak amacıyla başlattıkları projeyi uzun yıllardır istikrarla sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise, İyi İşler Programı’nın kadın girişimciliğini destekleyen dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, kadınların olduğu yerde yalnızca üretim, yaratıcılık ve umut değil, aynı zamanda gelecek olduğunu söyledi. Bezircioğlu, bu anlamlı yolculukta, yanlarında olan Boyner ailesine gönülden teşekkür etti.