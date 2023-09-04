Kadın girişimcilerin güçlenmesine ve işlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler” projesinin yedinci dönemi başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Boyner Grup’un 2015 yılında başladığı, 2018 yılından bu yana da KAGİDER iş birliği ile devam eden “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın yedinci dönemi için başvurular 4 Eylül’de başladı.

“İyi İşler” projesi ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde çalışan kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amaçlanıyor.

Her yıl ortalama 30 başvuru kabul edilen projede bu yıl deprem bölgesinden 10 kadın girişimci veya kooperatif doğrudan “İyi İşler”e dahil olabilecek.

“İyi İşler” projesine katılan kadın girişimcilere iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda 9 haftalık kapsamlı bir eğitim sunularak güçlenmeleri sağlanıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın girişimciler “İyi İşler” sertifikalarını almaya hak kazanıyor.

Kadın girişimcilerin farklı alanlarda gelişmesi ve rekabette farklılaşarak pazara erişimlerine destek olunan “İyi İşler” projesinden mezun olan kadın girişimciler Boyner Grup’un online kanallarından da faydalanıyor. İyi İşler girişimcileri Boyner Grup’un milyonlarca müşterisine ulaşıyor, pazara erişim ve tanıtım faaliyetlerinden de yararlanabiliyor.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birinin kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi olduğuna vurgu yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Şu ana kadar 119 mezun verdiğimiz “İyi İşler” projemizde yarattığımız etki çok daha geniş. Mesela, mezun olan girişimcilerimizin kadın istihdam oranı yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. “İyi İşler”i sadece bir eğitim programı olarak görmüyoruz. Burada geliştirdiğimiz uzun soluklu ilişki müthiş bir dayanışma ortamı yarattı, tam anlamıyla bir kız kardeşlik bağı oluşturduk. Bu yıl deprem bölgesinden kadın girişimcilerin programa katılması projeyi daha da anlamlı kılacak. Aramızdaki bu güçlü bağ, deprem bölgesindeki kadın girişimcilerin işlerini iyileştirmekle kalmayacak, bölgedeki kadınların da kalkınmasına destek olacak.” dedi.