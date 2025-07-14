Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile düzenlenen “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” projesi, yapılan ilk eğitimin ardından ikinci eğitim ile girişimci kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde yürütülen “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” projesi hız kesmeden devam ediyor.

Kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlayan projenin 2. eğitimi, 18 Temmuz Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nin S2 salonunda gerçekleştirilecek. Girişimci ve üretken kadınların dijital dünyada daha fazla yer almasını hedefleyen bu özel eğitim programı, “3D Yazıcı Sektörü” ve “Ürün Fotoğraflama” adlı iki ana başlıkta yapılacak.

KADIN ÜRETİCİLER, DİJİTALLEŞEN DÜNYADA REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

09.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek eğitimde katılımcılar, yenilikçi üretim teknolojilerinden 3 boyutlu yazıcı sektörünü ve e-ticarette büyük önem taşıyan ürün fotoğraflamayı öğrenme fırsatı bulacak.

Sabah oturumunda, Asya Design Teknoloji ve Danışmanlık firma sahibi Gökçe Akçok tarafından 3D yazıcı teknolojisinin temelleri, tasarımdan üretime süreçler, uygulamalı gösterimler ve kadınlara özel teşvikler aktarılacak.

Öğleden sonra ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Zeki Akakça’nın eğitmenliğinde, fotoğrafın satışa etkisi, temel fotoğrafçılık bilgisi, ürün yerleşimi ve farklı ürün türleri için çekim yöntemleri konuşulacak.

Kadın üreticilerin dijitalleşen dünyada rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bu ücretsiz eğitime katılmak isteyenler, ebilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.