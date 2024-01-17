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Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmasının 2024 yılı başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenlenen, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 2024 yılı başvuruları başladı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen kadın yarışmacılar, 11 Mart’a kadar eserlerini paylaşabilecek.

18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvurular ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-24-ulusal-fotograf-yarismasi-tr üzerinden yapılabiliyor.

TFSF’nin danışmanlığında bu yıl da “Hayata Dair” temasıyla objektiflerinden yaşama bakış açılarını yansıtacak kadın fotoğrafçılar, en fazla 4 adet dijital renkli fotoğrafla başvuruda bulunabilecek.

Yarışmanın birincisi altın madalya ve 15 bin TL, ikincisi gümüş madalya ve 12 bin 500 TL, üçüncüsü ise bronz madalya ve 10 bin TL para ödülü kazanma fırsatına sahip olacak.

İlk 3 dışında belirlenecek 3 eser daha 4 bin TL değerinde mansiyon ödülü alacak. Fotoğrafları sergilenmeye hak kazanan eser sahiplerine ise bin TL’lik ödül verilecek.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’nin önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e 2007 yılından bugüne kadar 27 bini aşkın kadın fotoğrafçı, 102 binin üzerinde fotoğrafıyla katıldı. TFSF danışmanlığında 18 yıldır kesintisiz şekilde düzenlenen tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, bir yarışma olmaktan öte; kadınların kendilerini diledikleri gibi ifade edebildiği özgür bir platform sunma ayrıcalığıyla öne çıkıyor.

Yarışma sonuçları 15 Nisan tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesinden yayınlanacak.