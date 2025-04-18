Anadolu Hayat Emeklilik’in düzenlediği, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 yılı sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik’in gelenekselleşen ve Türkiye’nin yalnızca kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 yılı sonuçları açıklandı.

976 kadın fotoğrafçının toplam 3.469 fotoğrafla katıldığı yarışmada toplam 45 fotoğraf ödül ve sergileme almaya hak kazandı.

“Flamingolar” adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter birincilik ödülüne layık görülürken,

“Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu” eseriyle Gülay Kocamış ikinci, “Bahar” adlı karesiyle Münevver Ulusoy üçüncü oldu.

Yarışmada bu yıl; günümüzde çok daha önemli bir konu haline dönüşen ‘sürdürülebilir bir gelecek’ için dikkat çekme amacıyla yeni bir kategori altında ilk kez verilen Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü ise, yaşamın devamlılığını gösteren “Makro” adlı eseriyle Şerife Uçarkuş’un oldu.

Mansiyon ödüllerinin sahibi olan sanatçı ve eserleri şöyle sıralandı: Arzu Adalı – “Balıkçı”, Lütfiye Filiz Yolaçan – “Balerinler”, Seher Bakım – “Taksim”.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki seçici kurul üyeleri arasında; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Güler Ertan, Beylikdüzü Fotoğraf Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.

Yarışmada ödül alan ve sergileme hakkı kazanan tüm eserler Anadolu Hayat Emeklilik’in veya TFSF’nin resmi internet sitesinde görülebilir.