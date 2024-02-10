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Fransa Büyükelçiliği’nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği’nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi’nde 3. Faz 6. grup eğitimleri başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2021 yılında başlayan ve bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verilmesini sağlayan iş birliği projesi ile MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda 3. Faz 6. grup eğitimleri Eskişehir Büyükşehir Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde başladı.

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) eğitmeni Ali Öğünçer’in bilgilendirme yaptığı 6. grupta, Emek ve 71 Evler mahallelerinde ikamet eden 11 Türk ve 11 mülteci kadın bulunuyor. Kadınlara yönelik düzenlenecek eğitimler toplam 5 hafta sürecek.

Eğitimlerde kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması sağlanacak.