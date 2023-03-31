Gürsu Belediyesi iş arayan ile iş vereni bir araya getirdiği istihdam buluşmalarının 52’ncisinde, 25 kadının işe alım sürecine köprü oldu.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, bugüne kadar gerçekleştirilen 52 istihdam buluşmasında 5 bini aşkın kişiyle firmalar arasında köprü oluşturularak, 3 bini aşkın kişinin iş sahibi olması sağlandı.

Gürsu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen istihdam buluşmasında, Gök-Sev Tekstil Firması’nda, dikim operatörü, düz makine ve overlok branşlarında çalıştırılmak üzere, 18-45 yaş arası 25 kadının işe alımı için ön başvurular alındı ve mülakatlar yapıldı.

Rakamları paylaşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, iki yıldır açtıkları Kollektif Kariyer Merkezi’nde sayısız hayata dokunduklarını belirterek, "İstihdam buluşmalarımız aralıksız sürüyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmalarımızı devam ettirip Gürsu’da sıfır işsizlik amacımızı perçinleyeceğiz" dedi.