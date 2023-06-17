Kadın kooperatiflerini geliştirmek ve kadınlara teşvik edici ortam sağlamak amacıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kurulan 22 Kadın Koopertifinin katılacağı "Kadın Kooperatifleri Fuarı", Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, S.Bayar Özsoy, Mahmut Arıkan, Garnizon Komutanı Hv.Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Kadın Kooperatifleri temsilcileri, Ülkemizin önde gelen sosyal medya içerik üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Gökmen Çiçek açılışta yapmış olduğu konuşmada, “Bugün Kayseri’nin başarılı kadınları tarafından oluşturulan Kayseri Kadın Kooperatiflerimizin fuarında, başımızı çevirdiğimiz her yönde gördüğümüz stantlarda işte yine kadın girişiminin, kadın başarısının örneklerine şahit oluyoruz. Kadın kooperatiflerimizin kuruluşunda ve bu fuarın düzenlenmesinde her türlü desteği veren, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimize ve emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi

Göreve geldikleri günden itibaren 8 ay gibi kısa bir sürede 22 Kadın Kooperatifini kurarak üretir duruma getirdiklerini ifade eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Türk Kadınına yeterli imkân verilirse nasıl çalışır, nasıl bir emekle üretir hepimizin şahitliğinde bunu gösteriyorsunuz. Türk Kadınıyla ne kadar gurur duysak azdır. Kadın Kooperatifleri fuarımızın bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.” diye konuştu

Konuşmaların ardından imzalanan protokolle birlikte Çiçek ve protokol üyeleri, Kadın Kooperatifleri Fuarı’nın açılışını yaparak, stantları gezdiler ve kadınların el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgiler aldılar.