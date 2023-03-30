Z kuşağının radarında kadın liderlere yer veren şirketler varİSTANBUL (İGFA) - Kadınların güçlendirilmesi ve çalışma hayatının içinde daha çok yer alabilmeleri adına yapılan çalışmalara rağmen hala dünyada ve Türkiye’de işyerlerinde kadın yönetici oranlarının düşük olduğu görülüyor.

McKinsey raporuna göre genç nesil çalışanlar için kadınlara terfi imkanı sunmayan şirketler demode görülüyor ve tercih edilmiyor.

Z kuşağı, çalıştığı şirkette terfi imkanlarının ve yönetici pozisyonlarına gelme olanaklarının kadın ve erkeklerde eşit ve adil olmasını önemsiyor.

Kadın çalışanlara yönetici ve lider pozisyonlarında fırsat vermeyen, kadınları sadece ara kademelerde rollere yönlendiren ve eşit işe eşit ücret politikasını benimsemeyen şirketler Z kuşağı için tercih dışı kalıyor.

Genç kadınların çalışma hayatına adım atarken kariyer planlarında gözleriniartık daha yükseklere diktiklerini belirten akademisyen ve iş insanı Aslı Erem, Z kuşağının da dahil olduğu genç nesillerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece kamusal alanda değil çalışma hayatında da net şekilde görmeyi talep edildiğini belirterek, "2022 yılının Ekim ayında McKinsey tarafından yayınlanan İşyerinde Kadınlar raporuna göre, 30 yaşın altındaki kadınların üçte ikisinden fazlası kıdemliyönetici olmak istiyor. Ayrıca genç kadınların, mevcut kadın liderlere göre esnekliğe ve şirketin esenlik taahhüdüne daha fazla öncelik verdikleri de görülüyor" diye konuştu.

Rakamlara bakıldığında kadınların iç gücüne katılımı konusunda daha çok desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Erem, bu konuda iş dünyasına düşen görevler olduğunu belirterek, "Türkiye’de daha çok kadın yönetici ve lidere ihtiyaç var" dedi.