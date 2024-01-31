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İzmit Belediyesi ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğiyle daha eşit ve kapsayıcı mahalleler için kadın muhtar ve muhtar adaylarına kapasite güçlendirme eğitimi verilecekKOCAELİ (İGFA) - Kadın muhtarlar ve muhtar adaylarını önemseyen İzmit Belediyesi, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğiyle eğitim vermeye hazırlanıyor. Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesi, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için bir gereklilik olduğunu temel alan proje ile kadın muhtar ve muhtar adaylarına kapasite güçlendirme eğitimi verilecek.

KADIN MUHTAR SAYISININ ARTMASI HEDEFLENİYOR

Eğitim ile 2024 yerel seçimleri öncesi hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesi hem de kadın muhtar sayısının artması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın muhtar adaylarını teşvik etme, kamuoyunda kadın muhtar konusunda farkındalık oluşturma, kadın muhtar seçilebilmesi için savunuculuk yapma, kapasite güçlendirme programları gerçekleştirme, ağ oluşturma ve rehber hazırlama çalışmaları yapılacak.

3 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ