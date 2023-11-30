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İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle ‘Kadın Olmanın Günahı’ belgeselini İzmitlilerle buluşturacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle Nezihe Muhiddin’in hayatını ve kadın mücadelesindeki rolünü anlatan ‘Kadın Olmanın Günahı’ belgeselini İzmitlilerle buluşturacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle kadın mücadelesine dikkat çekecek.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Aralık 1934’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi ile birlikte her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık tarihi Türk Kadını için önem arz ediyor. Bu kapsamda Nezihe Muhiddin’in hayatını ve kadın mücadelesindeki rolünü anlatan ‘Kadın Olmanın Günahı’ belgeseli İzmitlilerle buluşacak.

Kadın hakları savunucusu Nezihe Muhiddin’in yaşam öyküsünün anlatıldığı ‘Kadın Olmanın Günahı’ belgeseli 4 Aralık Pazartesi günü Arasta Park AVM sinema salonunda 14.00 ve 19.00’da seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Ümran Safter’in yaptığı, senaryosunu Ahsen Diner’in kaleme aldığı 60 dakikalık belgeselin çekimleri İstanbul, Ankara ve Boston’da gerçekleştirildi. Kadınların haklı mücadelesinin anlatıldığı belgesel film gösterimine katılmak isteyen vatandaşlar 318 00 00 (4725 – 4732) numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabilir.