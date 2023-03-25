Ayvalık’ta 2021 yılında başlayan ve üçüncü yılını dolduran Kadın Oyunları Festivali’nin ikinci gününde “Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler” isimli tek kişilik oyunuyla sahnede adeta devleşen Algı Eke, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.BALIKESİR (İGFA) - Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyun, salonu dolduran tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Gerçek yaşamdan esinlenen, Özden Selim Karadana’nın yazıp yönettiği ve yaklaşık bir saat süren tek perdelik oyunda, Algı Eke, Halep’ten İstanbul Aksaray’a elinde bir valizle uzanan yolculuğu başarıyla sahneye aktardı.

Oyunun başında, Nadia'nın bavulunda bir aile fotoğrafı. Halep'ten, İstanbul, Aksaray'a, geçmişten geleceğe uzanan; trajedi, dram ve komedi karışımı bir yol hikayesi. Masalların karabasanlara karıştığı, paspasla temizliğin, bulaşıklarla yarıştığı, öfkeli yüzlerin ve sürekli olarak iş buyuranların arasında geçen siyah beyaz bir yaşam.

Yollar, parklar, insanlar, camiler, televizyonda diziler, platonik bir aşk ve masallar; Tilkiler ve kötü kalpli itler... Nadia’nın, sıcak suyla köpürtüp soğuk suyla yıkadığı bulaşıklar, pişirdiği yemekler, demlediği çaylar, babası, ağabeyleri arasında geçen bir yaşam. Ve kardeşiyle birlikte seçtiği özgürlük yolu.