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‘Mersinli Kadın Ustalar’ projesi ile Tırmıl Mercek’te verilen inşaat boyacılığı kursu, ‘Her işe hakkımız var’ mottosuyla erkek işi sanılan işlerin kadınlar tarafından da yapabileceğini kanıtlıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK’lerde verilen mesleki eğitim kursları, farklı sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için kursiyer yetiştirmeye ve istihdama destek olmaya devam ediyor.

Kursiyerler, aldıkları sertifikalarla mesleki gelişimlerine katkı sunan bilgi, beceri ve donanıma sahip olarak yeni bir meslek ediniyor. Bu kapsamda ‘Mersinli Kadın Ustalar’ projesi ile Tırmıl Mercek’te verilen inşaat boyacılığı kursu, ‘Her işe hakkımız var’ mottosuyla erkek işi sanılan işlerin kadınlar tarafından da yapabileceğini kanıtlıyor.

3 ay boyunca haftada 40 saat verilen kurs sonunda verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi, iş bulma sürecinde kursiyerlere avantaj sağlıyor.

İnşaat boyacılığı kurs programında; harç yapma, kaba ve ince sıva ile boyaya hazırlık öncesi astar çekmeyi öğrenen kursiyerler, daha sonra ahşap boyama, yağlı boyama gibi tekniklerin inceliklerini öğrenecek.

Maya: “Kadınların sahada daha fazla çalışabilmesi için projeler üretiyoruz”

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, ‘Mersinli Kadın Ustalar’ projesi ile ‘Her işe hakkımız var’ mottosuyla yola çıktıklarını ve hayatın her alanında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Ağır sanayi ve inşaat sektöründe 2 alanın bulunduğunu söyleyen Maya, bunlardan birinin saha, diğerinin ise ofis alanı olduğunu ve kadınların genellikle ofis alanları içerisinde çalıştıklarını kaydederek, “Kadınlar, genellikle ofis içinde temizlik ve yemek yaparak ya da bilgisayar başında çalışıyorlar. Bizler de kadınların sahada çalışabileceğini düşünerek bu alana yöneldik” dedi.

Sektör ziyaretleri sırasında ağır sanayi, mobilya ve inşaat sektöründe kadınlara çok fazla ihtiyaç duyduklarını gözlemlediklerini ve bu doğrultuda talebin olduğunu dile getiren Maya, inşaat kursunun bu yaklaşımdan yola çıkılarak oluşturulduğunu aktardı.

Kartal: “İnşaat sektörü erkek işi değil, ustalık işi”

İnşaat sektöründe her geçen gün kalifiye eleman sayısının giderek azalmaya başladığını ve Büyükşehir Belediyesi olarak kalifiye eleman ve usta yetiştirmek için istihdam sağladıklarını belirten Tırmıl MERCEK’teki İnşaat Eğitmeni Fadime Kartal, “Mühendislik sektörüne yöneldiğimde, ‘İnşaat işi erkek işi, sana göre değil’ gibi tepkilerle karşılaştım. Fakat vazgeçmedim, inandım ve başardım. İnşaat sektöründe kadın ustaların yetiştirilmesinde olumlu olduğu kadar, olumsuz tepkiler de olacaktır. Toplumda erkek işi olarak bilinen inşaat sektöründe, kadınların varlığını kabullendirmek ve istedikten sonra neler başarabileceğimizi göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İnşaat kursu hakkında da bilgi veren Kartal, programın 3 hafta önce başladığını ve şu an sıva aşamasında olduklarını söyleyerek, “Sıva işlemi bittikten sonra boyama işlemine geçeceğiz. Kursiyerlerimiz bu program kapsamında her şeyi detaylı bir şekilde öğreniyor. Kurs programı bittikten sonra sınava giren kursiyerlerimiz, aldıkları belgelerle herhangi bir yerde kalifiye eleman olarak çalışabiliyor” şeklinde konuştu.

Kursiyerler, kurs bitiminde hem MEB onaylı hem de uluslararası geçerli belgeye sahip olacak

Kursiyerlerden İbrahim Tan, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bu kursu duyunca çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Yıllarca bu kursun açılmasını bekledim. Dışarıda ücretli olan bu kurs, belirli aralıklarla açılıyor. Böyle bir fırsatı görünce değerlendirmek istedim. Çünkü hedeflerimiz çok farklı. Ben Sosyal Hizmetler Uzmanıyım, ama ek iş olabilir diye, aynı zamanda elimde farklı bir meslek olsun diye bu kursa geldim. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Kursiyerlerden Birsem Sağlam, tesadüf eseri inşaat kursu başvurusuna denk geldiğini söyleyerek, “İlgimi çeken, kurs sonunda belge verilmesi oldu. Bu belgenin her yerde geçerli olduğunu öğrendim. Bir de istihdam yaratıyor olması beni çok etkiledi” sözlerine yer verdi. Kursun ücretsiz olmasının da en büyük avantajlarından biri olduğunu aktaran Sağlam, “Malzemeler bizim bütçemizi çok aşıyor. Bizlere her türlü malzemeleri verdiler. Böyle bir fırsatı bizlere sağladığı için Belediyemize de ayrıca teşekkürler” dedi.

Kursiyerlerden Katibe Boğa, internette çalışma garantili kurslara baktığı sırada Büyükşehir Belediyesi’nin kursunun karşısına çıktığını söyledi. Boğa, kaynakçılık kursuna da başvurduğunu aktararak, “Başvuru formunu doldururken, özellikle istihdam garantisi cümlesi beni çok etkiledi. Kurstan sonra alacağım sertifikayla, özellikle Almanya’da bu tür eleman açığı fırsatlarının bizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

El sanatları usta öğreticisi Beyhan Oflu, dekoratif duvarla ilgili çalıştığını ifade ederek kursa katılma sebebiyle ilgili, “Duvarın üstünde çalıştığım için, duvarın altyapısını öğrenmek istedim. Bu alanda daha fazla deneyim sahibi olmak istedim. Ücretsiz olması süper. Şu dönemde ücretsiz bir kursa gitmek gerçekten çok büyük avantaj” diye konuştu.

Kursiyerlerden Abdullah Can Dalmızrak da, kurs boyunca büyüklerinden yardım aldığını ve her geçen gün gelişim konusunda daha da iyiye gittiğini söyleyerek, “Duyduğuma göre Almanya 2 milyona yakın işçi alacakmış. Avrupa ve Avusturalya’da işçi ücretleri daha yüksek. Kurs programlarını gerçekten faydalı buluyorum. Sonuçta bize bir istihdam ve meslek kazandırıyor. Aldığımız belgelerin uluslararası geçerliliği olduğu için tercih ettiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.