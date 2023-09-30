Yollarda kadın motosiklet sürücüsü sayısını arttırmak için sosyal projelere imza atan Yamaha Motor Türkiye, 2023 sezonunda kadın sporcuların mücadele ettiği Türkiye Pist Şampiyonası’na desteğini sürdürecek.İSTANBUL (İGFA) - Yamaha Motor Türkiye, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen R25 Kadınlar Kupası’nın 3. yılında da yeni şampiyonlarını çıkarmaya devam edecek.

Motor sporlarında hız, adrenalin ve heyecanın bir arada yaşandığı Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde İzmir Park Yarış Pisti’nde düzenlenecek. Ülkemizin dört bir yanından gelecek sporcular, şampiyonada büyük çekişme yaşayacak.

Sporcular pist branşında Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın yanı sıra 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500 ve 125 SP sınıflarında mücadele edecek. Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Şampiyonada bugün serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak. Yarışların yapılacağı yarın ise birbirinden iddialı pilotların nefes kesen çekişmesi İzmir Park’ta sahne alacak.

Türkiye’nin yetenekli kadın sporcuları için Yamaha Kupası’nın büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Türkiye’nin yetenekli gençleri spora kazandırma çabası var. Gençlerimiz de bu konuda çok ilgili. Yamaha Kupası üçüncü yılında onlarca yeni genç kız kardeşimiz yarışmacılarımızı motor sporlarına kazandırdı. Yamaha gibi diğer markalarımızı da genç yeteneklerimizi dünya arenasına çıkarmak için daha fazla destek vermelerini bekliyoruz.” dedi.