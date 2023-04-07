Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosun ile kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kadına yönelik şiddet hakkında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına yönelik şiddet ile kesintisiz bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, “Kadını korursak toplumun geleceğini koruruz” dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca şiddetle mücadele çerçevesinde paydaş kurumlar arasında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda paydaş kurumlara, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla yayımlanan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hakkındaki 154/2 numaralı genelge hakkında bilgilendirme yapıldı. Genelge çerçevesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik yayımlanan yeni adımlar anlatılırken kurum temsilcileri istişarelerde bulunuldu.

“Mücadelemizi daha ileriye taşıyacağız”

Konu ile ilgili konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgenin şiddete karşı yürüttükleri mücadelede bir yol haritası çizdiğini belirterek kurum temsilcilerine hitaben, “Genelge ile ilgili kendi içimizde de çalışmalar yaptık. Genelgedeki aşamaları tüm paydaş kurumlar olarak ele alarak sizlerin de katkılarıyla mücadelemizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Kadın korunduğu takdirde aile ve çocuğun da korunduğunun altını çizen Başsavcı Yeldan, “Çocuklarımızı koruduğumuz zaman da toplumumuzun geleceğini korumuş oluyoruz. Şiddetle mücadele çerçevesinde çalışan arkadaşlarımız ile birlikte en küçük olaylarda dahi bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı kurum temsilcilerinin birbirleri arasında yayımlanan genelge hakkında istişareleri ile son buldu.

Eskişehir Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Ayhan Gökalp, Yunus Abdullah Tokgöz ve Savaş Kılıç, Eskişehir 1.Aile Mahkemesi Hakimi Kutsi Gürler, Aile İçi ve Kadına Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Köksal Sekmen, Özkan Levent Taşkoparan, Ersin Tosun, Selcan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, İl Müftülüğü, Şehir Hastanesi Yunus Emre Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü temsilcileri katıldı.