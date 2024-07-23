Avrupa’nın lider kaçamak ilişkiler platformu olan Fransız menşeli Gleeden’ın Türkiye’den bağlanan kadın kullanıcıları arasında yaptığı araştırmaya göre zeki erkeklerin aşk yapma konusundaki yetenekleri ayırt edici seviyede.İSTANBUL (İGFA) - Zeki insanların öğrenme, işleme, hatırlama vs. gibi temel beyin fonksiyonları konusunda üstün olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla beraber zeki erkeklerin cinsel yeteneklerinin de hemcinslerinden önde olduğu bugüne kadar tanımlanmamıştı.

Haziran ayında yapılan araştırmaya katılan 2 bin 367 kadına yöneltilen sorulara verilen cevaplar, kadınların karşı cinsten beklentilerini de ortaya çıkardı.

Ankette sorulan “Zeki erkeklerle aşk yapmak daha zevkli midir” sorusuna katılımcıların yüzde 78’i “Evet” diyor.

Bu cevabı verenlere sorulan “Zeki erkeklerle aşk yapmak neden daha zevklidir” sorusuna katılımcıların yüzde 33’ü “Cinsel yaratıcılığı yüksek”, yüzde 28’i “Daha uzun sürüyor” derken, yüzde 21’i “Cinsel beklentimi anlayabiliyor”, yüzde 18’i “Aşk seansını iyi idare ediyor” diye cevap veriyor.

Ankete katılan kadınlara sorulan “Erkekte olmazsa olmaz dediğiniz özellik nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 47’si “Zeka”, yüzde 21’i “Tip”, yüzde 18’i “Güç“, yüzde 14’ü “Empati” olarak yanıtlıyor.

Bu sonuçlar neticesinde kadınların yeni trendinin sapyoseksüellik olduğunu söylenebilir.