Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına, muhtarlardan siyasilere kadar toplumun tüm kesimlerinden kadınları bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda yapıldı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ve gelini Bedriye Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, kadın muhtarlar, gazeteciler, rektör yardımcıları, dekanlar, meclis üyeleri, dernek ve kooperatif üyeleri, Büyükşehir Belediyesi kadın yöneticileri katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü genç sanatçılarının mini konseriyle başlayan programda, Başkan Aktaş tek tek masaları gezerek tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Program, daha sonra Orhangazi Salonu’ndaki ‘Geçmişin izinde, geleceğin yüzleri’ adlı tiyatro gösterisiyle devam etti. İzleyenleri zaman içerisinde yolculuğa çıkaran tiyatro gösterisinde, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki ‘İlk kadın gazeteci Halide Edip Adıvar, ilk doktor Safiye Ali, ilk üsteğmen Fatma Erdem (Kara Fatma), ilk öğretmen Refet Angın, ilk hakim Suat Bert, ilk kadın meclis üyesi Hafız Selman İzbelli, ilk kadın kimyager Remziye Hisar, ilk kadın tiyatrocu Afife Jale’ canlandırıldı. Günümüz genç kızlarının da sahneye çıkarak hala ayni azim ve kararlılıkla Türk kadınının vatanı için çalıştığının belirtildiği gösteri sonrası, tüm oyuncular ayakta alkışlandı.

Gösteri sonrası sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. ‘Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da, anneye muhtaç imiş’ diyen Başkan Alinur Aktaş, “Kadınlar anadır, yardır, eştir, kardeştir, abladır. Kadın, bu toplumun en asli ve en sağlam unsurlarından bir tanesidir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bıraktık ve yeni bir yüzyıla başladık. Biz artık çok daha güçlü bir ülkeyiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki tüm büyüklerimizi de rahmetle anıyorum. Tiyatro gösterisinde de genç kızlarımız onların izinden gideceklerinin sözünü verdiler. Ülkemizin gücünü, kadınların gücünü göstermek istedik. Şehrimiz Bursa’da da birçok güçlü ve başarılı kadın var. Hepsi bizim için ayrı ayrı kıymetli ve değerli. Kadına şiddet uygulayan veya kadını ötekileştiren tüm anlayış ve zihniyeti reddediyoruz. Toplumun temel direği olan kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı. Bu zamana kadar ülkemiz için yapılan her işte kadınların emeği ve izi bulunduğunu dile getiren Gözgeç, kadınların medeniyetimizden aldıkları güçle bugün de erkeklerle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğini söyledi.

Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, kadınlara olan desteğinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek 8 Mart dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

27. dönem Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kadınlar Günü’nü tebrik ederek güzel organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından tiyatro gösterisinde yer alan oyunculara çiçek takdim edildi. Program sonunda ‘Kadınız Biz’ aplikasyonunu indiren tüm kadınlar, sürpriz hediyeler kazanma fırsatı buldu.