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İzmir'de Karabağlar Belediyesi’nin kadınları toplumsal yaşamın içine katmak ve hizmeti vatandaşların ayağına götürmek amacıyla açtığı Çalıkuşu Semt Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler ve kurslara yoğun katılım oluyor.İZMİR (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana 4 olan semt merkezi sayısını 18’e çıkaran Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun her mahalleye bir semt merkezi hedefi devam ediyor. İlçede açılan tüm semt merkezleri mahalleli kadınlar tarafından kısa sürede benimsenirken, kurslara da yoğun başvurular oluyor.

Konumu nedeniyle 4 mahalleye hitap eden Çalıkuşu Semt Merkezi de, açıldığı günden bu yana çekim merkezi oldu. 750 metrekarelik kullanım alanına sahip. 2 katlı merkezde, idari birimler ve kurs salonu, derslikler, seminer salonu ve teras bölümü yer alıyor. Kurs salonu ve dersliklerde; çeşitli el sanatları, bilgisayar, dikiş-nakış gibi kurslar veriliyor. Kamu yararına çalışan dernekler statüsündeki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle yapılan protokol kapsamında seminerler ve eğitimler de düzenleniyor.

Açılan dikiş nakış, el sanatları, okuma yazma başta olmak üzere çeşitli kurslara katılan kadınlar, bu semt merkezinin mahallelerdeki çok önemli bir eksikliği giderdiğini söylediler. Kadınlar, Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, “Burasını kendi evimiz gibi görüyoruz. Açılan kurslara katılarak yeni şeyler öğrenmek çok güzel” dediler.

Başkan Selvitopu, 58 mahalleye bu merkezlerden kazandırma hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Açılan her semt merkezini o bölgelerdeki kadınların kısa sürede sahiplendiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Kadınlarımızın evlerine hapsolmayarak toplumsal yaşama katılması için açtığımız her merkez yoğun ilgi görüyor. Hizmetlerimizi onların ayağına götürdümüz bu tesislerin sayısını hızla artırmaya kararlıyız” dedi.